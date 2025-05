Fabio Quartararo centra la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Francia a Le Mans, sesto appuntamento stagionale di MotoGP. Nella gara di casa, El diablo ha sorpreso tutti siglando anche il record della pista, e per la seconda volta in fila scatterà dalla prima piazza. Sembrava tutto fatto per la pole di Marc Marquez, ma all’ultimo giro utile il francese della Yamaha ha timbrato il crono di 1:29.324, togliendo oltre un decimo al tempo dello spagnolo della Ducati, che deve accontentarsi così della seconda posizione.

Completa la prima fila Alex Marquez, che dopo la vittoria di due settimane fa a Jerez conferma di star vivendo un grande periodo. Non si può dire lo stesso per Pecco Bagnaia, ancora una volta lontano dai migliori: il due volte campione del mondo continua a faticare, e stavolta non gli riesce nemmeno l’acuto in qualifica, dato che scatterà dalla sesta piazza. Davanti a lui anche i due spagnoli Fermin Aldeguer e Maverick Vinales, rispettivamente quarto e quinto. Può ritenersi soddisfatto della settima posizione Marco Bezzecchi, finalmente competitivo con l’Aprilia, mentre Franco Morbidelli è soltanto nono; tra i due si inserisce la Yamaha di Jack Miller, mentre completa la top ten cn il decimo posto Raul Fernandez.

La griglia di partenza a Le Mans

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.118 Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) +0.247 Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) +0.452 Maverick Vinales (Red Bull Ktm Tech3) +0.699 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.723 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.859 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) +0.867 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0.874 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) +1.061 Johann Zarco (LCR Honda) +1.120 Pedro Acosta (Red Bull Ktm Factory Racing) +1.138 Brad Binder (Red Bull Ktm Factory Racing) Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) Q1 Joan Mir (Castrol Honda Team) Q1 Luca Marini (Castrol Honda Team) Q1 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Q1 Enea Bastianini (Red Bull Ktm Tech3) Q1 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse Racing) Q1 Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) Q1 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) Q1 Takaaki Nakagami (Honda HRC Test Team) Q1

MotoGP: le pagelle delle qualifiche

Fabio Quartararo, voto 10: seconda pole in fila per il transalpino, che quando sembrava ormai tutto concluso tira fuori dal cilindro un giro straordinario e partirà davanti a tutti. Il suo talento non è in discussione e lo sta dimostra oggi una volta di più, portando a casa la pole con una moto inferiore alle altre; sul passo gara la Ducati è di un altro pianeta, ma proverà a difendersi con l’obiettivo podio.

Marc Marquez, voto 9: seconda gara di fila senza pole, bruciato ancora una volta da Quartararo. Rimane l’amaro in bocca perché aveva dominato le qualifiche fino a quel momento, ma rimane comunque il grande favorito in gara.

Alex Marquez, voto 8: qualifica da grande regolarista per il fratello minore, che scatterà dalla prima fila e si candida per centrare un altro podio nella gara di domani.

Francesco Bagnaia, voto 5: ancora sotto tono Pecco, che non riesce ad andare oltre alla sesta posizione. Si mette male in ottica gara, con i fratelli Marquez davanti che potrebbero fare il vuoto fin da subito.