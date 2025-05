Prosegue l’esaltante finale di stagione del Como, che sconfigge 3-1 il Cagliari e ottiene la sesta vittoria consecutiva in un match valido per la 36esima giornata di Serie A. Adopo su assist del solito Zortea sblocca il risultato al 22′ approfittando di un errore di Reina, ma arriva immediata la reazione dei padroni di casa che al 41′ pareggiano i conti con un pallonetto di Caqueret che supera Caprile e subito dopo, prima dell’intervallo, ribaltano la partita con un magia di Strefezza che infila la sfera sul palo più lontano. Gran periodo anche per l’esterno ex-Lecce, destinato ad essere al centro di diverse voci di mercato nel corso dei prossimi mesi. Nella ripresa la squadra di Nicola va vicinissima al pareggio al 12′, ma Piccoli si divora di testa il 2-2 sotto porta. Al 33′ però il Como chiude definitivamente la partita con Cutrone che raccoglie lo splendido assist di Nico Paz e firma il 3-1, festeggiando con un gol la sua centesima presenza con la maglia del Como.

IL TABELLINO CON I VOTI

COMO (4-3-3): Reina 5; Vojvoda 6 (17’st Van Der Brempt 6), Goldaniga 6.5, Kempf 6.5, Valle 6 (38’st Moreno sv); Caqueret 7 (17’st Engelhardt 6), Perrone 6.5, Da Cunha 6 (29’st Fadera 6); Nico Paz 6.5, Douvikas 5.5 (16’st Cutrone 7), Strefezza 7. In panchina: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Braunoder, Smolcic, Azon. Allenatore: Fabregas 6.5.

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile 6; Zappa 5.5 (15’st Felici 6), Palomino 5, Obert 5; Zortea 6, Makoumbou 5.5 (34’st Marin sv), Adopo 6.5 (27’st Pavoletti 5.5), Augello 6; Viola 5.5 (16’st Deiola 5.5); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34’st Gaetano sv). In panchina: Ciocci, Sherri, Luperto, Prati, Vinciguerra, Pintus, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5.

RETI: 22’pt Adopo, 40’pt Caqueret, 47’pt Strefezza, 33’st Cutrone.