Giorgia Stangherlin (CS Carabinieri) trionfa nei -70 kg al Grand Slam di Astana. L’azzurra supera Hyemi Kim, Aqulina Chayeb e Luana Caravalho, sbarcando così in semifinale. Qui, incontra Serafima Moscalu, che supera per accedere alla sfida conclusiva. In finale. Stangherlin si batte con Yingying Feng, immobilizzando l’avversaria cinese nelle prime fasi dell’incontro. Al termine della gara ha dichiarato: “Prima medaglia ad un Grand Slam in questa categoria! Sono felice della giornata di oggi, mi sentivo bene ed ero lucida e concentrata. Questa medaglia la dedico a me stessa per tutto quello che ho fatto. Ringrazio la mia famiglia, il mio maestro Matteo Marconcini, il Centro Sportivo Carabinieri e Costanza la mia mental coach”. Nella stessa categoria, Martina Esposito ottiene la quinta piazza. L’italiana supera Anastassiya Morozova, Lucie Jarrot e Dena Pohl. A fermare Esposito è proprio Yingying Feng che in finale incontrerà Stangherlin.

Manuel Parlati esordisce nei -81 kg, terminando in quinta posizione. L’azzurro delle Fiamme Oro vince contro Batsugar Gansukh e Luan Almeida, fermandosi ai quarti di finale. Parlati paga le tre sanzioni contro Takaori Nagase, Campione Olimpico dal Giappone. Nell fasi di recupero, l’italiano ha la meglio su Zhalgas Kairolla. Nella sfida per la medaglia d’oro, cede poi a Abylaikhan Zhubanazar. Nella stessa categoria settimo posto per Bright Maddaloni Nosa, vincente contro Valentin Houinato e Azat Kumisbay. L’azzurro viene fermato dal bronzo olimpico Joonhwan Lee. Nei -73 kg, Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle) si ferma al terzo round. L’italiano cede a Ankhzaya Lavjargal dopo aver vinto su Kuan Barys e Orlando Cazorla. Fabrizio Esposito (Fiamme Azzurre), ha la meglio su Baruch Shmailov, ma viene sconfitto da Asadbek Norbutaev.