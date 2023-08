LIVE – Polonia-Germania 1-0 (25-22, 19-11): ottavi Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Polonia-Germania, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini, seconde classificate nella Pool A, scendono in campo con l’obiettivo di vincere e proseguire l’avventura continentale. Non è però scontato superare la compagine tedesca, che ha chiuso terza la Pool C e vuole provare a superare questo primo turno ad eliminazione diretta. Chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 27 agosto al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Polonia-Germania degli Europei femminili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

POLONIA – GERMANIA 1-0 (25-22, 19-11)

______________________________________________________________________

SECONDO SET – A senso unico questo secondo set, in cui la Polonia sta dilagando. 19-11

SECONDO SET – Alla Germania non basta la solita Alsmeier. Parziale di 6-1 in favore delle polacche, che volano sul 16-10. Set che sta prendendo una direzione ben precisa.

SECONDO SET – Contro parziale della Polonia, che ottiene quattro punti di fila e ribalta la situazione di punteggio nel segno di Stysiak (in doppia cifra). 8-7

SECONDO SET – Il primo allungo in questa frazione è della Germania, avanti di tre lunghezze. 2-5

PRIMO SET POLONIA! Le ragazze di Lavarini prevalgono con il punteggio di 25-22 e mettono la sfida in discesa. Applausi comunque per la Germania, che ha disputato un buon primo parziale.

PRIMO SET – Punto assegnato alla Polonia dopo la review tecnologica. Dal possibile 23-23 al 24-22: due set point.

PRIMO SET – E arriva l’aggancia della formazione teutonica. Finale di set che si preannuncia molto equilibrato, 20-20

PRIMO SET – Muro di Kastner. La Germania prova a restare in scia, 19-17

PRIMO SET – Le due migliori realizzatrici finora sono la polacca Stysiak e la tedesca Alsmeier, entrambe a quota 4 punti.

PRIMO SET – La Polonia si riporta subito al comando, rispedendo a debita distanza le avversarie. 16-14

PRIMO SET – Quattro punti di fila per le tedesche, che gelano la squadra di Lavarini e impattano sul 13-13.

PRIMO SET – Le polacche restano avanti, ma la Germania non molla. 13-9

PRIMO SET – L’impressione è che la Polonia voglia mettere in chiaro le cose fin da subito, senza complicarsi la vita. 10-5

PRIMO SET – Consolida il proprio vantaggio grazie a Stysiak la compagine polacca, ampiamente favorita sulla carta. 6-3

PRIMO SET – Sono della Polonia i primi tre punti. Che avvio! 3-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

19.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Polonia-Germania. È il momento degli inni nazionali, tra pochi minuti si parte!