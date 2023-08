Fiorentina-Lecce 2-2, Italiano: “Abbiamo creato tanto, ma dovevamo chiuderla prima”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 2-2 contro il Lecce: “Abbiamo disputato un grande primo tempo nonostante avessimo preparato la gara in pochissimo tempo. Peccato per non averla chiusa prima nonostante le molte occasioni. Poi può succedere che il caldo di agosto e le tante partite ravvicinate portino a essere meno lucidi. Anche al Lecce vanno riconosciuti i meriti, ma noi dobbiamo smetterla di abbassare tensione ed attenzione, altrimenti si rischia di perdere punti“.

Niente drammi dunque per Italiano, che anzi analizza i lati positivi: “Ho visto una bella Fiorentina, che ha creato e calciato tanto. Essendo all’inizio ci può stare un calo simile, ma la squadra ha risposto bene nonostante le numerose rotazioni. Sono felice anche dell’approccio dei nuovi, da Beltran a Christensen. Bene anche Arthur e Parisi“. Infine, l’allenatore dei viola ha concluso: “Dalla metà della scorsa stagione stiamo cercando di variare in attacco, aggiungendo un centrocampista di qualità oppure un secondo attaccante. Nzola attacca la profondità ed è forte fisicamente, mentre Beltran è più tecnico e scaltro. Arthur? In settimana gli ho chiesto di stare sempre attento: ha una qualità immensa e un palleggio che va sfruttato“.