Fiorentina-Lecce 2-2: Commisso negli spogliatoi per scuotere la squadra in vista del Rapid Vienna

Deludente pareggio casalingo per la Fiorentina di Italiano contro il Lecce. I viola dominano il primo tempo ma si fanno rimontare nel secondo uscendo con un 2-2 per niente rassicurante in vista del ritorno dei preliminari di Conference contro il Rapid Vienna. Per questo motivo il presidente Commisso è sceso negli spogliatoi dopo il fischio finale per scuotere la squadra prima del match in programma il 31 agosto proprio al Franchi.