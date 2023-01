Highlights Conegliano-Milano 3-0, finale Coppa Italia A1 femminile 2023 (VIDEO)

I video highlights di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, finale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile vinta dalle venete per 3-0 (25-17, 25-23, 25-19). Le ragazze di Marco Gaspari sono scese in campo determinate, ma non sono riuscite a capitalizzare nei momenti decisivi. La formazione di Daniele Santarelli ha controllato il gioco mettendo molta pressione al servizio e mantenendo sempre lucidità. Le pantere si aggiudicano così il terzo titolo stagionale, dopo Supercoppa italiana e Mondiale per Club, mentre la Vero Volley dovrà aspettare ancora per sollevare il trofeo. A Milano non bastano i 17 punti di Jordan Thompson, mentre tra le venete spiccano i 23 punti di Isabelle Haak. Di seguito, le immagini salienti della finale.

