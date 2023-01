Volley, Conegliano vince la Coppa Italia A1 femminile 2023: Milano si arrende in tre set

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica la Coppa Italia A1 2023 di volley femminile: battuta la Vero Volley Milano per 3-0 (25-17, 25-23, 25-19). Le ragazze di Marco Gaspari sono scese in campo determinate, ma non sono riuscite a capitalizzare nei momenti decisivi. Le venete di Daniele Santarelli hanno tenuto in mano il pallino del gioco, mettendo molta pressione al servizio e mantenendo lucidità e compattezza. Le pantere si aggiudicano così la quinta Coppa Italia (la quarta consecutiva), nonché il terzo trofeo stagionale, dopo Supercoppa italiana e Mondiale per Club.

A Milano non bastano i 17 punti di Jordan Thompson, mentre tra le venete spiccano i 23 punti di Isabelle Haak, MVP del match. Menzione speciale per l’emozionante momento dedicato alle azzurre Campionesse del Mondo nel 2002, presenti sugli spalti ed entrate nella Hall of Fame della pallavolo, con il tributo speciale alla compianta Sara Anzanello. Di seguito, la cronaca della finale.

Volley Coppa Italia A1 femminile 2023

LA PARTITA

Milano parte forte (0-3), ma la risposta delle venete non si fa attendere (4-4) ed è proprio Conegliano a tentare la fuga (9-6). Le ragazze di Santarelli prendono in mano il set mettendo pressione dai nove metri (15-9), Thompson prova a scuotere le lombarde (16-12) ma Milano non riesce a recuperare (19-12). Gaspari si affida alla panchina, ma le rosablù non riescono a cambiare marcia (22-14) e Conegliano si prende agevolmente il primo set (25-17).

Nel secondo set è ancora una volta Milano a partire meglio (1-3), Conegliano rimane in scia (6-8) e aggancia le avversarie sul 10-10. I muri su Folie e Sylla poi consentono alle gialloblù di mettere la testa avanti (14-12), Milano recupera (15-15) e rimane agganciata alle venete (21-21), ma nel finale le pantere piazzano la zampata vincente (25-23).

Nel terzo set Conegliano riprende da dove aveva lasciato (6-1), costringendo subito Gaspari a chiamare time-out. Le rosablù faticano a cambiare passo (8-2) e le pantere tengono il pallino del gioco (12-5). Conegliano scappa via (14-6), Davyskiba entra e prova a smuovere le lombarde (20-15), ma le venete mantengono la lucidità e chiudono il set (25-19) che vale il trofeo.