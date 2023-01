Serie A1 basket 2022/23: vittoria casalinga per Bologna, Sassari dilaga con Pesaro

Tra i match previsti nel programma della 17esima giornata di Serie A1 di basket maschile 2022/23, sono andati in scena match importanti per la zona alta della classifica e per la zona salvezza. Ecco i risultati e i racconti di quattro delle sei sfide previste quest’oggi:

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-65

78-65 nel match tra EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino, partita valida per la 17esima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per l’Olimpia al Mediolanum Forum, che permette ai padroni di salire a quota 26 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

Il match ha visto un dominio dell’Olimpia Milano per due quarti, in cui Trento ha molte difficoltà a tenere il ritmo dei padroni di casa. Dopo l’intervallo lungo però gli uomini di Messina calano al tiro e permettono a Trento di rientrare in partita. L’ultimo quarto così è pura lotta sul campo e a scamparla sono i padroni di casa, grazie alle grandi prestazioni al tiro di Stefano Tonut, con 14 punti segnati, e di Luwawu-Cabarrot, anche lui autore di 14 marcature.

PALLACANESTRO TRIESTE-GEVI NAPOLI BASKET 85-68

85-68 nel match tra Pallacanestro Trieste e Gevi Napoli Basket, partita valida per la 17esima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Trieste all’Allianz Dome, che permette ai padroni di casa di salire a quota 16 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

I primi due quarti del match sono segnati da gradissimo equilibrio, con grande intensità e lotta sul parquet da parte di entrambe le compagini. Napoli prova più volte ad allungare, con un ottimo Zanotti al tiro, ma Trieste non si fa sorprendere e reagisce ad ogni tentativo di fuga. I padroni di casa infatti chiudono addirittura avanti dopo i primi due pariziali, sul 42-34. Dopo l’intervallo lungo però Trieste rientra davvero bene dagli spogliatoi, sfruttando anche diverse difficoltà al tiro di Napoli. I padroni di casa così allungano e mantengono il proprio vantaggio fino alla fine, grazie all’ ottima prestazione al tiro di Bartley, autore di 22 punti.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-TEZENIS VERONA 87-82

87-82 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Tezenis Verona, partita valida per la 17esima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per la Virtus alla Segafredo Arena, che permette ai padroni di casa di salire a quota 26 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

Il copione del match vede fin dall’inizio Bologna fare la partita, con Verona più volte costretta a rimontare. I padroni di casa così provano più volte a staccare gli ospiti, con degli ispirati Mannion e Belinelli. Trieste infatti è brava a rimanere sempre a contatto, andando negli spogliatoi sotto solo 49-42. La Virtus però rientra con grande voglia dagli spogliatoi, con una grande precisione dall’arco da parte di Coordinier e Mannion. Verona prova a non staccarsi troppo, ma alla fine cede e perde il match. Ottima prestazione tra le fila di Bologna per Jordan Mickey, autore di ben 18 punti.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 110-74

110-74 nel match tra Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro, partita valida per la 17esima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per i sardi al Palaserradimigni, che permette a Sassari di salire a quota 16 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

Nei primi due quarti di match il dominio dei padroni di casa è totale, con Pesaro che ha molte difficoltà nel mantenere l’alto ritmo avversario. Sassari così macina punti su punti e chiude all’intervallo avanti 61-36. Anche dopo l’intervallo lungo il copione del match non cambia, con Sassari che gestisce al meglio l’ampio vantaggio accumulato. Pesaro infatti non ha mai occasione per rimontare e la partita viene vinta nettamente dai sardi.