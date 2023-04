Fenerbahce-Vakifbank oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Fenerbahce Opet Istanbul-Vakifbank Istanbul, gara di ritorno delle semifinali di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Derby turco che definirà la seconda semifinalista, che sfiderà nella Super Final di Torino un’altra squadra turca: l’Eczacibasi Istanbul, che ha sconfitto in semifinale Novara. Le ragazze di Zoran Terzic, dopo aver eliminato Conegliano, hanno inflitto un secco 3-0 alle rivali del Vakifbank ed ora vogliono completare l’opera. Paola Egonu e compagne invece proveranno a ribaltare il risultato dell’andata: hanno bisogno di un successo in tre o quattro set per rinviare tutto al Golde Set. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di giovedì 13 aprile al Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di ritorno Fenerbahce-Vakifbank della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale di ritorno Fenerbahce-Vakifbank della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.