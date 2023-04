Musetti-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Finalmente riesce a vincere due match consecutive il numero due d’Italia, che in questi giorni nel Principato sta fornendo incoraggianti segnali di ripresa per questa stagione sul rosso che ha appena avuto inizio. Il gioco di Lorenzo, lo sappiamo, è perfetto per questi campi, e lo sa bene anche Novak Djokovic. Il serbo due anni fa andò anche sotto due set a zero sullo Chatrier del Roland Garros prima di iniziare la sua rimonta contro la nostra giovane promessa. Da allora i due si sono affrontati altre due volte, ma sempre sul veloce, con vittorie di Djokovic in due set sia all’aperto di Dubai che indoor a Parigi-Bercy.

Musetti e Djokovic scenderanno in campo nella giornata di giovedì 13 aprile. L’ordine di gioco non è stato ancora comunicato dagli organizzatori del torneo. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Musetti e Djokovic garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.