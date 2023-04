Feyenoord-Roma stasera in tv: canale, orario e streaming andata quarti Europa League 2022/2023

Alle 18:45 di stasera, giovedì 13 aprile, la Roma farà visita al Feyenoord nella cornice del De Kuip nell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. A quasi un anno dalla finale vinta in Conference League, i giallorossi tornano ad incrociare la strada della squadra di Slot, che ha cambiato molto in una stagione che li vede al primo posto dell’Eredivisie. Gimenez è la stessa, l’ex Fiorentina Hancko la pedina difensiva che sostituisce Senesi. La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Spazio anche allo streaming di Sky Go e NOW.