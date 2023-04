Casalmaggiore-Pinerolo in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Trasportipesanti Casalmaggiore-Wash4green Pinerolo, partita valevole per la dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Andrea Pistola, seste in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la tredicesima vittoria stagionale e difendere la posizione in ottica playoff. Le piemontesi di Michele Marchiaro, penultime in classifica, vanno invece a caccia di punti importanti per tenere vivo il sogno salvezza. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 2 aprile al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Casalmaggiore-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Casalmaggiore-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.