La Juve tenta il colpo Osimhen per convincere Conte ad accettare la panchina bianconera: il possibile doppio affare scatena i tifosi.

In una conferenza stampa di qualche settimana fa Igor Tudor ha detto chiaramente di non gradire troppo la parola ‘traghettatore’. L’allenatore croato ha preso il posto di Thiago Motta lo scorso marzo: all’ex difensore è stato affidato il compito di provare a condurre la Juventus in Champions League e guidarla anche nel Mondiale per Club.

Giuntoli ha più volte ripetuto che l’auspicio è quello di proseguire insieme ma dai rumors che arrivano da Torino sembra davvero che il ruolo di Tudor sia solo quello di ‘traghettare’ i bianconeri per qualche mese, prima dell’arrivo di un nuovo tecnico. Nuovo per modo di dire, dato che tra i corridoi della Continassa il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Antonio Conte.

Il tecnico salentino è legato da un contratto con il Napoli fino al 2027. Al primo anno sulla panchina partenopea Conte sta già facendo vivere un sogno ai tifosi napoletani, che ora credono davvero di poter conquistare un altro scudetto dopo quello di due anni fa. De Laurentiis e Manna vogliono fare di tutto per convincere Conte a proseguire il proprio lavoro con il Napoli, ma entrambi sanno bene che una chiamata della Juve farebbe decisamente traballare il tecnico.

Conte più Osimhen: doppio colpo Juve, tifosi in estasi

L’allenatore leccese in passato ha espresso il suo rammarico per aver lasciato la Juventus e ha sottolineato che uno dei suoi sogni è proprio quello di tornare ad allenare i bianconeri. La Juve ha diverse carte da giocare per riportare Conte a Torino: una di queste risponde al nome di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è di proprietà del Napoli ma non rientra più nei piani del club del presidente De Laurentiis.

Osimhen ha una clausola da 75 milioni di euro per i club esteri: tuttavia l’impressione è che se la Juve dovesse bussare alla porta del Napoli per l’ex Lille la richiesta sarebbe di almeno 90 milioni. Con i soldi incassati gli azzurri andrebbero poi all’assalto di alcuni giocatori di grande spessore, tra cui Kevin De Bruyne del Manchester City (che si libera a zero ma ha uno stipendio molto elevato).

Osimhen potrebbe davvero essere l’arma decisiva per convincere Conte a tornare sulla panchina della Juventus. I tifosi bianconeri sperano quindi in un doppio colpo che ridarebbe senz’altro entusiasmo a tutto l’ambiente dopo una stagione davvero deludente.