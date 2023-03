Calendario quarti Champions League femminile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei quarti di finale dei gironi di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati gironi e Play Off, la massima competizione continentale per club entra nel vivo con le migliori otto squadre pronte a darsi battaglia per continuare a sognare il prestigioso trofeo. Ancora in gioco tutte e tre le squadre italiane (Conegliano, Novara, Milano), che sono approdate direttamente ai quarti senza passare dalla fase playoff.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcune partite delle squadre italiane saranno trasmesse sui canali tv Eurosport (visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2023 con le informazioni e gli orari italiani per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario quarti Champions League femminile 2023 (in aggiornamento)

GARE DI ANDATA

MARTEDI’ 14 MARZO 2023

19.00 Allianz MTV Stoccarda-Igor Gorgonzola Novara

MARTEDI’ 21 MARZO 2023

20.00 Vero Volley Milano-VakifBank Istanbul

GIOVEDI’ 23 MARZO 2023

20.30 A. Carraro Imoco Conegliano-Fenerbahce Opet Istanbul

Da definire

Developres Resovia-Eczacibasi Dynavit Istanbul

GARE DI RITORNO

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023

20.00 Igor Gorgonzola Novara-Allianz MTV Stoccarda

Da definire

VakifBank Istanbul-Vero Volley Milano

Fenerbahce Opet Istanbul-A. Carraro Imoco Conegliano

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Developres Resovia