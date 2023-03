Italia-Inghilterra stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Inghilterra, sfida valida come prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale di Roberto Mancini riparte dopo l’enorme delusione della mancata qualificazione, la seconda consecutiva, ai Mondiali del 2022, e lo fa contro la Nazionale dei Tre Leoni, una “classica” che rievoca i dolci di ricordi della serata di Wembley a Euro 2020. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1, oppure in streaming gratuito su Raiplay.