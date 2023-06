Highlights Sassari-Milano 61-93, basket gara-3 semifinali Playoff Serie A1 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 37

Il video con gli highlights di gara-3 delle semifinali Playoff di Serie A1 2022/2023, con l’Olimpia Milano che si è imposta per 61-93 sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Una vittoria che consente agli uomini di Ettore Messina di chiudere la serie e volare in finale Scudetto per la terza volta consecutiva. Napier e Shields, rispettivamente con 21 e 18 punti, sono i principali fautori di una vittoria netta solo nell’ultimo terzo di gara.

