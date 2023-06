Mondiale Under 20 2023, Corea del Sud stacca il pass per i quarti di finale

Al termine di una partita ricca di gol ed emozioni la Corea del Sud è l’ultima squadra a conquistare un posto nei quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. In Argentina la formazione sudcoreana batte 3-2 l’Ecuador, a cui non riesce la rimonta dopo essere andato subito sotto nella fase iniziale dell’incontro. Gli asiatici partono infatti alla grande, andando in vantaggio di due reti nei primi 20 minuti di gara: segna prima Lee Young-Jun all’11°, poi Bae Joon-Hoo al 19°. Cuero accorcia le distanza al 36° su rigore e si va all’intervallo sull’1-2. Al 48° Seok-Hyun Choi rimette due gol di distanza tra le due squadre. A nulla serve il gol di Gonzalez Baquero all’84°, con i sudamericani che non riescono nei minuti finali a trovare poi la rete del pareggio. Avanza la Corea, che ora affronterà nei quarti la Nigeria.