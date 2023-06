Basket, playoff Serie A1 2022/2023: Milano batte ancora Sassari e vola in finale

La cronaca e il tabellino di Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano 61-93, gara-3 delle semifinali Playoff della Serie A1 2022/2023. Altra vittoria per l’Olimpia, che si impone anche in trasferta e chiude così la serie conquistando per la terza volta consecutiva l’accesso alla Finale Scudetto. Adesso tocca alla Virtus Bologna, che domani sera proverà a chiudere a sua volta sul 3-0 la serie contro Tortona.

La cronaca – La partita è iniziata nel segno di Milano, capace di portarsi sull’8-0 in proprio favore nei primi due minuti di gioco. Con il passare dei minuti, Sassari è riuscita a entrare nel match nonostante percentuali pessime dall’arco (2/13 nel primo tempo) con uno Stephens piuttosto ispirato. La tripla di Gentile ha riportato i padroni di casa a contatto con gli avversari, ma i liberi di Hall hanno permesso all’Olimpia di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 22-16. Nel secondo quarto la Dinamo è riuscita a ricucire il gap e nel finale del periodo ecco la penetrazione di Robinson per il 36-38. A pochi secondi dall’intervallo però una grande tripla di Shields consente a Milano di andare a riposo in vantaggio 36-41.

Al ritorno in campo, Sassari parte forte e addirittura per pochi secondi riesce anche a portarsi in vantaggio. La reazione di Milano però è immediata e spietata, con una serie di triple che consentono all’Olimpia di allungare nuovamente sul +8. Sul finire del terzo quarto entra in campo anche Datome, MVP di gara-2: due sue triple consecutive danno il colpo di grazia sul 51-64 e così Milano inizia l’ultimo periodo in vantaggio di 13 punti. Negli ultimi dieci minuti l’Olimpia prende subito il largo e chiude in maniera perentoria scappando via, con il finale che ha poco da dire. Unico momento di grande intensità l’ultimo ingresso in campo da giocatore di “Jack” Devecchi, che dopo 17 stagioni e 811 presenze con la canotta di Sassari lascia il basket giocato.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Dowe 12, Treier 5, Gentile S 3, Raspino, Diop 4, Jones 2, Robinson 15, Kruslin 2, Devecchi, Chessa, Stephens 9, Bendzius 9.

EA7 Emporio Armani Milano: Baron, Ricci 3, Hall 10, Hines 2, Datome 7, Tonut 4, Melli 13, Napier 21, Baldasso, Shields 18, Alviti, Voigtmann 15.