Mondiali Under 20 2023, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023: ecco gli accoppiamenti completi. Si entra nel vivo del torneo Fifa dedicato alle formazioni U20 e con la disputa degli ottavi di finale si delineano gli incontri del turno successivo, quello che mette in palio quattro pass per le semifinali. Di seguito ecco allora il tabellone completo e sempre aggiornato dei quarti di finale della manifestazione in Argentina.

TABELLONE QUARTI MONDIALI U20

Uzbekistan o Israele vs Brasile o Tunisia

Colombia o Slovacchia vs Inghilterra o Italia

Stati Uniti o Nuova Zelanda vs Gambia o Uruguay

Ecuador o Repubblica Ceca vs Argentina o Nigeria