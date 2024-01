Highlights e gol Udinese-Milan 2-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 84

Il video dei gol e degli highlights di Udinese-Milan, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Dacia Arena grande inizio di partita con un’azione da una parte e dall’altra, ritmo alto e buone giocate. A sbloccare la partita ci pensa Ruben Loftus Cheek che piazza il tiro all’angolino e batte Okoye. Poi la vergogna dei cori razzisti a Maignan, partita sospesa per cinque minuti. Alla ripresa Lazar Samardzic si inventa il gol del pareggio mandando al bar Kjaer e battendo lo stesso Maignan. Nella ripresa tanti falli e poco gioco, poi però si accende l’Udinese: Thauvin fa 2-1 e i padroni di casa vanno anche vicini al 3-1. Il Milan reagisce con tutti gli attaccanti in campo, tiro di Giroud deviato che sbatte sulla traversa e poi Jovic a porta vuota fa 2-2. I rossoneri ci credono e la vincono nel finale: sugli sviluppi di calcio d’angolo Okafor trova il guizzo vincente e fa impazzire il popolo rossonero.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS