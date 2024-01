Udinese-Milan 2-3, i rossoneri vincono in rimonta: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

Mauro Suma reagisce alla partita tra Udinese e Milan, in una serata che ha visto i rossoneri vincere in rimonta. Loftus-Cheek conquista il vantaggio al 31′, ma il gioco viene fermato dall’arbitro Maresca qualche secondo dopo: Mike Maignan è vittima dei cori razzisti e lascia il campo. L’incontro rischia di essere annullato, quando il portiere del Milan torna in campo. Il gioco riprende e poco dopo l’Udinese pareggia con Samardzic. Nel secondo tempo, la squadra ospite scende in svantaggio dopo la rete di Thauvin. Nell’ultima fase di gioco, il Milan trova il pareggio grazie a Jovic, che mette la palla in porta all’84’ grazie ad un estremo colpo di testa. E’ poi Okafor a ribaltare la partita e a trovare la rete della vittoria al 90+3′.