Djokovic-Mannarino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Adrian Mannarino negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Impegno non facile per il numero uno del mondo. L’imprevedibile francese, infatti, si trova in grande fiducia dopo la vittoria ottenuta in rimonta e dopo quasi cinque ore ai danni del ventunenne statunitense Ben Shelton. Il serbo, inoltre, non ha impressionato nelle sue prime tre apparizioni. Secondo le quote dei bookmakers, infatti, sarà lui a partire largamente favorito. Anche il bilancio degli scontri diretti premia proprio Djokovic, che si trova in vantaggio per 4-0 (10-1 il computo dei set). In palio per il ventiquattro volte campione Slam ci sono i quarti di finale, dove eventualmente incrocerebbe uno tra il californiano Taylor Fritz oppure l’ateniese Stefanos Tsitsipas.

Djokovic e Mannarino scenderanno in campo oggi (domenica 21 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 03.30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto impegno di Novak Djokovic nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.