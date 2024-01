Australian Open 2024: Djokovic lascia tre games a Mannarino e vola ai quarti

Le 12 ore trascorse in campo nei primi tre turni si sono fatte sentire per Adrian Mannarino, spazzato via dal più quotato Novak Djokovic nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. A senso unico la sfida andata in scena sulla Rod Laver Arena, dove il numero uno al mondo ha impiegato 1h46′ per imporsi con un netto 6-0 6-0 6-3. Basti pensare che il momento saliente del giorno è stato il primo game vinto dal francese, che nel terzo parziale si è finalmente sbloccato ed ha esultato insieme al pubblico. Per il resto però non c’è stata storia ed il merito è anche di Nole, che nei due set iniziali ha giocato davvero un ottimo tennis. Come spesso succede, il numero uno del mondo è riuscito a lasciarsi alle spalle le difficoltà dei primi turni e con il passare dei turni sta entrando sempre più in forma. L’ultimo ostacolo a separarlo da un’eventuale semifinale contro Jannik Sinner sarà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz, ancora in corso sulla John Cain Arena.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI