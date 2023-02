Highlights e gol Inter-Porto 1-0: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 54

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Porto, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro partita equilibrata e ricca di pressing e intensità: i nerazzurri partono meglio ed hanno un paio di occasioni per sbloccare la partita. Anche il Porto si rende pericoloso ma Onana dice di no con due grandissime parate. Nel finale l’entrata di Brozovic, Gosens e Lukaku cambia la partita. Poi anche l’espulsione di Otavio fa il resto. Nel finale ci pensa Romelu Lukaku a siglare il gol dell’1-0.

