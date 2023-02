Inter-Porto, Lukaku fa esplodere San Siro: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Redazione 14

L’Inter batte il Porto in superiorità numerica in una gara sofferta e tirata, che ha visto diverse occasioni da una parte all’altra. Si chiude con il gol di Romelu Lukaku l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Soddisfatto Filippo Tramontana, telecronista tifoso nerazzurro della trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. La voce dell’Inter non ha nascosto la soddisfazione per l’atteggiamento della squadra di Inzaghi.