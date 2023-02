Pagelle Inter-Porto 1-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle di Inter-Porto 1-0, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Džeko affianca Lautaro nella coppia d’attacco di Inzaghi, mentre Uribe, Otávio e Galeno partono titolari nell’11 degli ospiti. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0, ma entrambe le squadre hanno avuto l’occasione di sbloccare il risultato. Al 37′ Onana para su Grujic da due passi. Poi la palla arriva a Galeno, che di testa non inquadra lo specchio della porta sguarnita. A tempo scaduto grande occasione: sugli sviluppi di una palla da fermo, Bastoni scheggia la palla di testa e Diogo Costa d’istinto col braccio si supera e blinda la porta. Nella ripresa parte meglio la squadra di Conceicao (che perde Galeno per infortunio), ma Onana è insuperabile e nega il gol in tre occasioni ai portoghesi. Al 78′ il Porto resta in 10: Otavio stende Calhanoglu e riceve il doppio giallo. Nel finale arriva il gol vittoria: Lukaku, su cross dalla destra, colpisce il palo di testa, ma sulla respinta non perdona. L’Inter guarda con ottimismo al ritorno fissato per il 14 marzo.

INTER (3-5-2): Onana 7; Skriniar 6 (81′ Dumfries 6), Acerbi 6.5, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 7, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (72′ Brozovic sv), Dimarco 6 (58′ Gosens 6); Dzeko 5.5 (58′ Lukaku 7), Lautaro 6.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi 6.5.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 7; João Mário 6 (92′ Borges sv), Pepe 6, Marcano 5.5, Zaidu 6; Otavio 4, Uribe 6, Grujic 6, Galeno 6 (52′ Evanilson 6); Pepê Aquino 5.5, Taremi 6 (83′ Wendell sv).

A disposizione: Claudio Ramos, Cardoso, Carmo, Conceiçao, Namaso, André Franco, T. Martinez, Eustaquio, Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceiçao 6.

ARBITRO: Jovanović (SRB) 6.

RETI: 86′ Lukaku.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 78′ Otavio espulso per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Dimarco, Pepe. Angoli: 6-0. Recupero: 2′ pt, 4′ st.