Highlights e gol Lipsia-Manchester City 1-1, ottavi di finale Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 36

Il video con i gol e gli highlights di Lipsia-Manchester City, valida come andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Termina in parità la sfida tra la squadra di Rose e quella di Guardiola, con un gol per tempo: apre i conti Mahrez con una soluzione ravvicinata, pareggia nella ripresa Gvardiol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ecco quindi i momenti salienti della partita.