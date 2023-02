Inghilterra, arriva un ente regolatore indipendente per il calcio britannico

Dopo essere stato annunciato nel mese di Aprile dello scorso anno, arriva un ente regolatore indipendente per il calcio inglese, come conferma il governo di Londra. L’intenzione è quello di avere un organo che, fra i suoi poteri, avrà quello di impedire ai club inglesi di partecipare a competizioni chiuse, giudicate dannose per il campionato nazionale. Si tratta ovviamente di un chiaro riferimento a quanto accaduto nel 2021 con la Superlega, che avrebbe visto al via Arsenal, Chelsea, Liverpool, le due di Manchester e Tottenham. Ma non si tratta, come scritto, dell’unica mansione. Il governo britannico attraverso il regolatore avrà anche il compito di prevenire i fallimenti finanziari visti in numerosi club, piuttosto che garantire un’equa distribuzione del denaro lungo la piramide del calcio inglese guidata dalla Premier.