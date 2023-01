Highlights Brindisi-Varese, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Brindisi-Varese, sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Partita sempre in controllo della formazione di coach Brase, che già nei primi minuti trova un vantaggio di +12 e, nonostante i continui tentativi di rimonta dei pugliesi, porta a casa meritatamente i due punti in palio. Ecco quindi i momenti salienti della partita.

