Basket, Serie A1 2022-2023: Trieste batte Scafati 64-59, cronaca e tabellino

Pallacanestreo Trieste batte Givova Scafati per 64-59 nella sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Kruiz Pinkins, il quale mette a segno 21, che però non bastano per regalare la vittoria a Scafati.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Kruslin che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in parità il primo quarto sul 15-15. Nel secondo quarto la situazione cambia e finalmente si sblocca l’equilibrio, e qui gli ospiti allungano sugli avversari, riuscendo a segnare ben 8 punti in più degli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 24-32.

Cambia la storia nel terzo quarto, qui i padroni di casa prima perdono terreno, ma intorno a metà Scafati scompare completamente dal match. Inizia così la risalita di Trieste, che qui recupera solo 3 punti. Gli ultimi 10 minuti iniziano col risultato di 39-44. Qui si compie la rimonta dei padroni di casa, che riescono a mettere dentro ben 10 punti in più di Scafati, vincendo il match che però ha raccontato poco dal punto di vista dei punteggi. Risultato finale: 64-59.

TRIESTE-SCAFATI 64-59 (15-15, 9-17, 15-12, 25-15)

TRIESTE: Gaines 10, Pacher 2, Bossi 0, Davis 13, Spencer 3, Deangeli 7, Campogrande 0, Vildera 4, Bartley 16, Lever 5, Ruzzier 4.

SCAFATI: Thompson 11, Okoye 5, Mian 3, Pinkins 21, De Laurentiis 0, Cecchin 0, Rossato 0, Imbrò 3, Butjankovs 0, Tchintcharauli 0, Logan 13, Stone 3.