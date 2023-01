Sampdoria-Napoli 0-2, Stankovic: “Partita difficile. Usciamo a testa alta”

“E’ stata una partita difficile, loro sono una squadra completa e che gioca un bel calcio. Fino al gol siamo stati compatti e coraggiosi. Complimenti ai miei ragazzi nonostante la sconfitta”. Queste le parole di Dejan Stanković dopo la sconfitta della sua Sampdoria al Ferraris contro il Napoli. “Noi abbiamo il nostro percorso e i nostri obiettivi, ben diversi da quelli del Napoli” ha aggiunto l’allenatore.

“Ho parlato con i ragazzi e gli ho fatto i miei sinceri complimenti. Sono orgoglioso di loro, hanno dato tutto. Non è bastato ma il nostro campionato è altro. E’ una sconfitta ma usciamo a testa alta” ha detto il serbo, che ha poi parlato della decisione di mettere Lammers dal primo minuto: “Gabbiadini aveva un problema e non volevo rischiare. Stava facendo bene ma ha sentito un problema, è stata una scelta forzata ma giusta”.

Infine, sul tributo del Ferraris a Gianluca Vialli e a Sinisa Mihajlovic: “Oggi troppa emozione, per me come per ogni tifoso doriano. Un grazie ai tifosi che hanno dimostrato il proprio affetto verso Luca e Sinisa. Sono sicuro che i miei ragazzi non li hanno delusi”.