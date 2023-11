Zverev-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Sascha Zverev affronterà Daniil Medvedev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. I due vincitori della prima giornata di questo Girone Rosso si affrontano e sostanzialmente si contendono l’accesso alle semifinali senza dover probabilmente passare per calcoli vari nella giornata di venerdì. Il tedesco contro Alcaraz ha impressionato, a differenza di quanto fatto vedere nelle ultime settimane in cui era sembrato un po’ in calo dopo le tante fatiche fatte in questa stagione della rinascita post-infortunio. Certamente con quel servizio, su una superficie così veloce, può essere un problema per tanti. Il russo è però il favorito: i risultati raggiunti in stagione parlano per lui e anche nel primo match contro Rublev ha messo subito le cose in chiaro. Si tratta di un matchup tra i più visti nel corso degli ultimi anni: ben 17 scontri diretti, con 10 vittorie per il russo.



Zverev e Medvedev scenderanno in campo mercoledì 15 novembre alle ore 21:00. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.