Alcaraz-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Andrey Rublev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. I due sconfitti della prima giornata si giocano le restanti possibilità di continuare a lottare per il passaggio del turno nel Girone Rosso. Il giovane spagnolo martedì ha ancora una volta mostrato una condizione certamente approssimativa come del resto in tutti questi ultimi mesi di stagione. E anche la poca abitudine ai campi indoor è un altro fattore non da sottovalutare. Il russo arrivava in fiducia a Torino, ma le sue aspettative sono subito state messe da parte dall’amico Medvedev. Si tratta del primo scontro diretto in tornei ufficiali tra i due, che si sono affrontati solo una volta in esbizione con vittoria per il russo.



Alcaraz e Rublev scenderanno in campo mercoledì 15 novembre alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito in diretta anche in chiaro su RAI 2. Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.