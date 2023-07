Zverev-Djere in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Amburgo 2023

Alexander Zverev se la vedrà contro Laslo Djere nella finale dell’Atp 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Il tedesco ha superato in semifinale il giovane Fils e si è garantito l’accesso all’atto conclusivo del torneo oltre che l’ingresso tra i primi 10 della Race. Pur essendo favorito, non dovrà però sottovalutare il suo prossimo avversario, che in questa settimana sta giocando in maniera fantastica. Il serbo Djere ha infatti sconfitto avversari del calibro di Etcheverry e Musetti prima di rifilare un severo 6-3 6-2 a Zhang in semifinale in appena 61 minuti di gioco. Zverev ha vinto entrambi i precedenti e potrà contare sul sostegno del pubblico. Djere tuttavia sa come si vince un Atp 500, avendo trionfato a Rio nel 2019.

