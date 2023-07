Atp Amburgo 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Musetti

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Amburgo 2023, torneo che si svolge dal 24 al 30 luglio. Lorenzo Musetti proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di Carlos Alcaraz al termine di una gran finale e uno splendido torneo. Lo spagnolo quest’anno non ci sarà, ma la concorrenza è in ogni caso di primo livello: da Casper Ruud, che in questi tornei negli ultimi anni si è dimostrato imbattibile o quali, passando per l’idolo di casa Sasha Zverev e per Andrey Rublev. Senza dimenticare un tennista in crescita costante come l’argentino Cerundolo.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà la manifestazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 500 AMBURGO 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – LIVE alle ore 11.00, 13.00 e 18.00 (primo turno)

MARTEDÌ 18 LUGLIO – LIVE alle ore 13.00, 14.30 e 18.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – LIVE alle ore 13.00, 14.30 e 18.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – LIVE alle ore 13.00, 14.30, 16.45 e 18.00 (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – LIVE alle ore 13.00, 14.30, 16.45 e 18.00 (quarti di finale)

SABATO 22 LUGLIO – LIVE alle ore 16.45 e 18.00 (semifinali)

DOMENICA 23 LUGLIO – LIVE alle ore 15.00 (finale)