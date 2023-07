Atp Amburgo 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Amburgo 2023, evento in programma dal 24 al 30 luglio. Lorenzo Musetti proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di Carlos Alcaraz al termine di una gran finale e uno splendido torneo. Lo spagnolo quest’anno non ci sarà, ma la concorrenza è in ogni caso di primo livello: da Casper Ruud, che in questi tornei negli ultimi anni si è dimostrato imbattibile o quali, passando per l’idolo di casa Sasha Zverev e per Andrey Rublev. Senza dimenticare un tennista in crescita costante come l’argentino Cerundolo.

COPERTURA TV

TABELLONE

Il montepremi totale del torneo è di €1.831.515, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 AMBURGO 2023

PRIMO TURNO – € 14.285 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 26.790 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 50.180 (90 punti)

SEMIFINALE – € 98.215 (180 punti)

FINALISTA – € 184.285 (300 punti)

VINCITORE – € 342.500 (500 punti)