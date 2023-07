F1 2023: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo sprint race GP Belgio

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale di F1 2023 aggiornate dopo la sprint race del Gran Premio del Belgio a Spa. Sul circuito ribattezzato l’Università della F1, con la pioggia a sparigliare le carte, succede di tutto e trionfa Verstappen e si prende otto punti, i primi otto vanno a punti a scalare con un solo punticino per l’ottavo classificato. Ferrari agrodolci, quarto Sainz e quinto Leclerc grazie alla penalità per Hamilton, che aveva scavalcato le due Rosse così come Gasly, terzo, e Perez, costretto al ritiro come Alonso. Di seguito vi andiamo a riepilogare le classifiche complete per quanto riguarda la classifica piloti e quella dei costruttori.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 289 Sergio Perez (Red Bull) 171 Fernando Alonso (Aston Martin) 139 Lewis Hamilton (Mercedes) 135 Carlos Sainz (Ferrari) 92 George Russell (Mercedes) 91 Charles Leclerc (Ferrari) 84 Lando Norris (McLaren) 63 Lance Stroll (Aston Martin) 45 Oscar Piastri (McLaren) 34 Esteban Ocon (Alpine) 31 Pierre Gasly (Alpine) 22 Alexander Albon (Williams) 11 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023