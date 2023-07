Nuoto Mondiali Fukuoka 2023, Ceccon dopo i 50 dorso: “Sono contento, ho raggiunto gli obiettivi”

“Mi sento di dire che sono contento. Avevo degli obiettivi e li ho raggiunti. Forse, in questi 50 dorso mi è mancato qualcosa nel finale. Credo che la cosa si spiega col fatto che sono partito forte e quindi mi è mancata la mia solita progressione. C’è stato qualche errore, forse nella staffetta, ma complessivamente sono soddisfatto. Come Italia dobbiamo lavorare. Ci sono piccoli dettagli tecnici e di squadra sui quali lavorare”. Queste le dichiarazioni di Thomas Ceccon, ai microfoni di RaiSport, al termine della finale dei 50 dorso dei Mondiali di Fukuoka. Si chiude con l’oro nei 50m farfalla, l’argento nei 100m dorso e nella 4×100m sl la rassegna iridata per il fuoriclasse azzurro.