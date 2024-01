Zeppieri-Lajovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Giulio Zeppieri affronterà Dusan Lajovic al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il tennista di Latina torna in campo e fa il suo debutto nel main draw a Melbourne contro il serbo Lajovic, tennista esperto ma non imbattibile. Secondo i bookies, Zeppieri partirà leggermente sfavorito, anche per la minor esperienza negli incontri al meglio dei 5 set, ma potrà assolutamente giocarsi le proprie carte e dar seguito al momento positivo iniziato nel draw cadetto. Inoltre, una vittoria vorrebbe dire avvicinarsi alla top 100 perciò non mancano neppure le motivazioni.

Zeppieri e Lajovic scenderanno in campo oggi, martedì 16 gennaio, all’01:00 della notte italiana sul Court 5. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.