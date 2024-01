Giorgi-Azarenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Camila Giorgi se la vedrà contro Vika Azarenka nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Impegno ai limiti del proibitivo per l’azzurra, che debutta contro una due volte campionessa del torneo nonché la 18^ testa di serie. Ovviamente dare per spacciata in partenza Giorgi non è mai una buona idea, tanto che neppure i bookmakers si sbilanciano eccessivamente, ma Camila deve ritrovare la sua miglior forma e riscattare un avvio di stagione caratterizzato da una vittoria e due brutti ko. I precedenti? In parità, per 2-2, ma con la bielorussa che ha vinto i due più recenti.

Giorgi e Azarenka scenderanno in campo oggi (martedì 16 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro dalle ore 01.00 sulla Margaret Court Arena, al termine del primo turno maschile tra Ramos-Vinolas e Ruud. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Giorgi nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.