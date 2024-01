Cocciaretto-Sun oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Lulu Sun nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Esordio sulla carta non proibitivo per la marchigiana contro una giocatrice classificata ben oltre le prime cento del ranking mondiale. La ventiduenne svizzera, tuttavia, è in ottima fiducia dopo aver portato a casa tre buoni incontro nel tabellone di qualificazione. Non a caso Cocciaretto partirà favorita ma di poco secondo le quote dei bookmakers. Tra le due si tratta del primo confronto della carriera. In caso di vittoria per l’azzurra ci sarebbe al secondo ostacolo una tra la statunitense Emma Navarro oppure la cinese Wang Xiyu.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Sun scenderanno in campo oggi (martedì 16 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro sul Court 6 con inizio fissato alle ore 01.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Cocciaretto nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.