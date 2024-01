Australian Open 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money degli Australian Open 2024, primo Slam della stagione in programma da domenica 14 a domenica 28 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. L’osservato speciale non potrà che essere Novak Djokovic, 10 volte e campione e a caccia del 25° Major della sua straordinaria carriera. Il serbo dovrà però battere una concorrenza non indifferente, composta da Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e soprattutto Jannik Sinner (seconda favorito per il titolo alla vigilia, come rivelato dalle percentuali di Tennis Abstract). In totale saranno ben sette gli azzurri in tabellone: oltre a Sinner ci sono anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli.

Grande curiosità anche per il torneo femminile, dove la detentrice del titolo è Aryna Sabalenka, seconda forza del seeding. Le maggiori insidie per lei corrispondono ai nomi di Elena Rybakina (che ha iniziato la stagione vincendo il titolo a Brisbane, proprio in finale contro la bielorussa), Coco Gauff (campionessa ad Auckland) e Iga Swiatek (MVP della United Cup). Sei invece le azzurre ai nastri di partenza: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Il prize money complessivo degli Australian Open 2024 toccherà la cifra di 58 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile. L’aumento è del 13% rispetto alla passata edizione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per le classifiche ATP e WTA.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2024 SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE

PRIMO TURNO – 73.650 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 110.480 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 156.513 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 230.167 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 368.267 € (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – 607.641 € (720/780 punti)

FINALISTA – 1.058.768 € (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 1.933.403 € (2000/2000 punti)