Wta Stoccarda 2023: Swiatek si conferma campionessa, battuta in finale Sabalenka

Nel primo incontro tra numero 1 e numero 2 del mondo dalle Wta Finals 2019, Iga Swiatek sconfigge Aryna Sabalenka e conquista il Wta 500 di Stoccarda 2023. Secondo titolo stagionale e seconda affermazione in Germania per la tennista polacca, capace di confermarsi campionessa grazie a un’ottima prestazione nell’atto conclusivo. 6-3 6-4 il punteggio del match, durato 1h51′ e portato a casa da Swiatek senza grandi difficoltà. La numero uno al mondo ha infatti dovuto annullare una sola palla break e ha dimostrato di essere al momento più forte sulla terra rossa. Grazie a questo successo, la giocatrice di Varsavia difende i 500 punti conquistati lo scorso anno e sale al terzo posto della Race. Settimana comunque più che positiva anche per Sabalenka, la quale ha ribadito di essere finora la miglior giocatrice del 2023.

