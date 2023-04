Wta Stoccarda 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del WTA 500 di Stoccarda 2023 (Germania), torneo di scena sulla terra battuta indoor della città teutonica da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Per l’Italia sarà al via Martina Trevisan, pronta ad iniziare nel migliore dei modi la propria stagione sul rosso europeo. L’azzurra fa parte di un tabellone di livello assoluto. Sono presenti, infatti, sia la numero uno del mondo Iga Swiatek sia la bielorussa Aryna Sabalenka, che a gennaio ha trionfato agli Australian Open.

Riflettori puntati pure sulla giovane statunitense Cori Gauff, sulla tunisina Ons Jabeur, sulla francese Caroline Garcia e sulle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Pretendenti al titolo anche un ex campionessa Slam come la lettone Jelena Ostapenko e la greca Maria Sakkari, una delle migliori giocatrici del circuito su questo tipo di campi. Il prize money totale del WTA 500 di Stoccarda 2023 corrisponde a 709.833 euro, di cui 109.252 andranno alla vincitrice. A completare il bottino ci saranno 470 punti valevoli per il ranking femminile.

MONTEPREMI WTA 500 STOCCARDA 2023

PRIMO TURNO – € 75.56 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.457 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 19.163 (100 punti)

SEMIFINALE – € 39.392 (185 punti)

FINALISTA – € 67. 434 (305 punti)

VINCITRICE – € 109.252 (470 punti)