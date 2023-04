Tabellone Wta Stoccarda 2023: nove top-10 al via, c’è anche Trevisan

Il tabellone principale del Wta 500 di Stoccarda 2023, torneo in programma sulla terra rossa indoor della città tedesca dal 17 al 23 aprile. Ci sono nove delle prime dieci giocatrici del ranking mondiale, con Jessica Pegula unica assente. L’evento è da sempre ben frequentato, ma a questa parata di stelle contribuisce anche un calendario Wta piuttosto scarno in questa fase di stagione, con poche opportunità offerte alle giocatrici. Iga Swiatek prova ad iniziare con il piede giusto sulla terra rossa, ma negli ultimi mesi si sono messe in mostra diverse inseguitrici. Presente anche Martina Trevisan, la quale esordirà contro la brasiliana Haddad Maia.

TABELLONE WTA STOCCARDA 2023

PRIMO TURNO

(1) Swiatek bye

Zheng vs (Q)

Alexandrova vs Vekic

Pliskova vs (8) Sakkari

(3) Jabeur bye

Ostapenko vs (WC) Raducanu

Trevisan vs Haddad Maia

(WC) Niemeier vs (6) Rybakina

(5) Gauff vs Kudermetova

Kvitova vs Potapova

(WC) Maria vs (Q)

(4) Garcia bye

(7) Kasatkina vs (WC) Badosa

(Q) vs (Q)

Krejcikova vs Samsonova

(2) Sabalenka bye