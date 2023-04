Wta Stoccarda 2023 con Trevisan: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Stoccarda 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città teutonica da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Tabellone di livello assoluto, come da tradizione nell’evento tedesco. La prima testa di serie è la polacca Iga Swiatek, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka, dalla francese Caroline Garcia e dalla tunisina Ons Jabeur. Presenti anche la kazaka Elena Rybakina, la giovane statunitense Cori Gauff e le ceche Petra Kvitova e Karolina Pliskova.

L’unica azzurra al via è Martina Trevisan, pronta a cominciare nel migliore dei modi la propria stagione sul rosso europeo. La copertura tv è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il torneo WTA 500 di Stoccarda 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 500 STOCCARDA 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 17 aprile – LIVE alle ore 17.30 e DIFFERITA alle ore 23.00 (primo turno)

Martedì 18 aprile – REPLICA alle ore 06.30 e LIVE alle ore 18.30 e 20.30 (primo turno)

Mercoledì 19 aprile – REPLICA alle ore 02.30 e 06.30 e LIVE alle ore 14.00, 18.30 e 20.30 (secondo turno)

Giovedì 20 aprile – REPLICA alle ore 02.30 e 06.30 e LIVE alle ore 14.00, 18.30 e 20.30 (secondo turno)

Venerdì 21 aprile – REPLICA alle ore 02.30 e 06.45 e LIVE alle ore 18.30 (quarti di finale)

Sabato 22 aprile – REPLICA alle ore 03.00, 07.00 e 11.00 e DIFFERITA alle ore 19.30 e 21.15 (semifinali)

Domenica 23 aprile – REPLICA alle ore 06.00, 09.00 e 20.00 e LIVE alle ore 13.00 (finale)