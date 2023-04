Empoli-Inter 0-3, Inzaghi: “Saremo di nuovo in campo tra 72 ore, calendario folle”

“Nel primo tempo potevamo giocare con maggior velocità mentre nel secondo la prima rete di Lukaku ci ha favorito. Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una prestazione importante dopo 72 ore da una sfida di Champions difficile. Ho avuto i segnali che chiedevo, non avevo dubbi, ho cercato di alternare certi giocatori, c’erano elementi che venivano da una serie di partite e quindi devo pensare a gestire il gruppo che ho a disposizione”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Empoli: “E’ importantissimo per noi, lo abbiamo preso per queste giornate. Ha sofferto per il lungo infortunio, sta lavorando tantissimo, così come tutti gli attaccanti, per fortuna adesso ce l’abbiamo e cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Ora ho gli attaccanti in buone condizioni ma questo non è un problema per un allenatore quanto il non poter scegliere. Sono contento per la squalifica tolta, è un segnale dato alla Federcalcio soprattutto ai più giovani: il razzismo va combattuto”.

E poi a Dazn: “Sarà una sfida importante, con una finale in palio nella manifestazione più importante d’Europa. Però prima ne abbiamo tante da affrontare e non abbiamo tempo per pensare più in là, siamo già a 72 ore dalla prossima partita. Il calendario è questo, obiettivamente folle perché si gioca tantissimo. Non dovremo però avere alibi”.