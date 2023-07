Wta Palermo 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Palermo 2023 (Italia), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 luglio sui campi in terra della città siciliana. A guidare il seeding è la russa Daria Kasatkina, seguita dall’egiziana Mayar Sherif. Presenti tantissime italiane, da Jasmine Paolini a Elisabetta Cocciaretto, passando per Sara Errani, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Non sono ancora state annunciate le wild card, che potrebbero riservare delle sorprese.

Entry list Wta Palermo 2023

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming tramite la live streaming disponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Palermo 2023 e tutti gli impegni delle italiane fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 PALERMO

SUPERTENNIS

Lunedì 17 luglio – LIVE alle ore 16.00, 18:00 e 20:00 (primo turno)

Martedì 18 luglio – LIVE alle ore 16.00, 18:00 e 20:00; replica alle ore 09:00 (primo turno)

Mercoledì 19 luglio – LIVE alle ore 16.00, 18:00 e 20:00; replica alle ore 09:00 (secondo turno)

Giovedì 20 luglio – LIVE alle ore 16.00, 18:00 e 20:00; replica alle ore 09:00 (secondo turno)

Venerdì 21 luglio – LIVE alle ore 16.00, 18:00 e 20:00; replica alle ore 09:00 (quarti di finale)

Sabato 22 luglio – LIVE alle ore 20.00 e 22.00 (semifinali)

Domenica 23 luglio – LIVE alle ore 20.30; differita alle ore 23:00 (finale)