Milinkovic-Savic, Lotito a ‘Il Messaggero’: “Non ho ancora ricevuto i soldi e non concedo il transfer finché non li vedo”

Ieri l’Al-Hilal ha annunciato l’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic e il calciatore con un lungo messaggio sui social ha salutato la Lazio. C’è però chi non ha ancora ufficializzato nulla, ed è lo stesso club biancoceleste. A chiarire la situazione è Claudio Lotito in prima persona sulle colonne de ‘Il Messaggero’: “Io non ho ancora ricevuto i soldi e non concedo il transfer finché non li vedo”. Insomma, il patron attende il primo bonifico prima di rilasciare la nota sull’addio del centrocampista serbo.